ЦСКА победил «Енисей» с разницей в 11 очков, для армейцев это третья победа подряд

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком «Енисея» стал центровой Сергей Балашов. За время матча он набрал 13 очков, сделал два подбора и совершил один блок-шот.