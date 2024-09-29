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ЦСКА победил «Енисей» с разницей в 11 очков, для армейцев это третья победа подряд

ЦСКА победил «Енисей» с разницей в 11 очков, для армейцев это третья победа подряд
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Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 82
ЦСКА
Москва
Енисей: Балашов - 13, Долинин - 12, Перевалов - 11, Одиноков - 10, Сандерс - 9, Близнюк - 8, Герасимов - 4, Степанович - 2, Загретдинов - 2, Ведищев, Сонько, Шлегель
ЦСКА: Тримбл - 18, Аврамович - 16, Джекири - 14, Жан-Шарль - 9, Уэйр - 5, Ухов - 5, М'Бай - 5, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Карпенко, Абдулбасиров

Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, а также отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком «Енисея» стал центровой Сергей Балашов. За время матча он набрал 13 очков, сделал два подбора и совершил один блок-шот.

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