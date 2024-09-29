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Букмекеры потеряли миллионы из-за уникального нового правила в баскетболе

Букмекеры потеряли миллионы из-за уникального нового правила в баскетболе
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Федерация баскетбола Франции (FFBB) недавно приняла новое правило в Кубке Франции, в связи с чем букмекеры потеряли огромное количество денег.

В Кубке появилось нововведение, которое даёт командам низших дивизионов преимущество в играх с клубами высших дивизионов перед стартом игры. Оно сводится к тому, что клуб низших лиг начинает игру с семью очками в активе. Например, команда второго эшелона играет с командой первого, значит, она со старта ведёт со счётом 7:0. Если клуб третьего дивизиона играет с клубом первого, получается 14:0. Шаг между лигами – семь очков.

Пользователи букмекерских контор стали ставить большие суммы на то, сколько очков команда низших дивизионов наберёт в первой четверти, где и применялось их преимущество над соперником в связи с новыми правилами.

По версии журналистов L'Equipe, убытки букмекерских контор исчисляются миллионами евро.

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