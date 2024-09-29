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Алекса Аврамович отдал роскошную передачу не глядя на Никиту Курбанова

Алекса Аврамович отдал роскошную передачу не глядя на Никиту Курбанова
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло 77:68 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый защитник армейской команды Алекса Аврамович в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, отдав не глядя результативную передачу на тяжёлого форварда Никиту Курбанова, который завершил владение точным попаданием из трёхсекундной зоны.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на старте сезона команда Андреаса Пистиолиса одержала победу над казанским УНИКСом (71:55), затем ЦСКА взял верх над «Уралмашем» (98:56) из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 82
ЦСКА
Москва
Енисей: Балашов - 13, Долинин - 12, Перевалов - 11, Одиноков - 10, Сандерс - 9, Близнюк - 8, Герасимов - 4, Степанович - 2, Загретдинов - 2, Ведищев, Сонько, Шлегель
ЦСКА: Тримбл - 18, Аврамович - 16, Джекири - 14, Жан-Шарль - 9, Уэйр - 5, Ухов - 5, М'Бай - 5, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Карпенко, Абдулбасиров
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Новости. Баскетбол
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