Алекса Аврамович отдал роскошную передачу не глядя на Никиту Курбанова

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло 77:68 в пользу гостевой команды.

Новоиспечённый защитник армейской команды Алекса Аврамович в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, отдав не глядя результативную передачу на тяжёлого форварда Никиту Курбанова, который завершил владение точным попаданием из трёхсекундной зоны.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на старте сезона команда Андреаса Пистиолиса одержала победу над казанским УНИКСом (71:55), затем ЦСКА взял верх над «Уралмашем» (98:56) из Екатеринбурга.