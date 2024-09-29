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Алекс Пойтресс эффектно исполнил бросок сверху с сопротивлением игрока УНИКСа

Алекс Пойтресс эффектно исполнил бросок сверху с сопротивлением игрока УНИКСа
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания новости счёт на табло 46:39 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
4-я четверть
63 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Жбанов, Вольхин, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Лёгкий форвард «Зенита» Алекс Пойтресс в начале второй четверти успешно выполнил бросок сверху после результативной передачи от разыгрывающего Трента Фрейзера.

Примечательно, что Пойтрессу пытался помешать форвард казанской команды Михаил Беленицкий, однако это было безуспешно.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

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