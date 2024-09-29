Алекс Пойтресс эффектно исполнил бросок сверху с сопротивлением игрока УНИКСа

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания новости счёт на табло 46:39 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард «Зенита» Алекс Пойтресс в начале второй четверти успешно выполнил бросок сверху после результативной передачи от разыгрывающего Трента Фрейзера.

Примечательно, что Пойтрессу пытался помешать форвард казанской команды Михаил Беленицкий, однако это было безуспешно.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.