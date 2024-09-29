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Пол Пирс: не верю, что «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат при моей жизни

Пол Пирс: не верю, что «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат при моей жизни
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что «Нью-Йорк Никс» не выиграет чемпионат при его жизни.

«Не верю, что «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат при моей жизни. Они могут это сделать, но я этого не увижу», — приводит слова Пирса портал Basketball Sphere.

В последний раз «Нью-Йорк Никс» одерживал победу в чемпионате в 1973 году. Полу Пирсу 46 лет. В североамериканской лиге атлет выступал с 1998 по 2017 год.

За время своей профессиональной карьеры он, помимо «кельтов», выступал за такие клубы, как «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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