Пол Пирс: не верю, что «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат при моей жизни

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что «Нью-Йорк Никс» не выиграет чемпионат при его жизни.

«Не верю, что «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат при моей жизни. Они могут это сделать, но я этого не увижу», — приводит слова Пирса портал Basketball Sphere.

В последний раз «Нью-Йорк Никс» одерживал победу в чемпионате в 1973 году. Полу Пирсу 46 лет. В североамериканской лиге атлет выступал с 1998 по 2017 год.

За время своей профессиональной карьеры он, помимо «кельтов», выступал за такие клубы, как «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».