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«Зенит» одержал третью победу в Единой лиге, обыграв УНИКС с разницей в три очка

«Зенит» одержал третью победу в Единой лиге, обыграв УНИКС с разницей в три очка
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29 сентября на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалист прошлого сезона УНИКС и петербургский «Зенит». УНИКС уступил в матче со счётом 84:87 (18:21, 28:18, 13:27, 25:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 23, Тэйлор - 21, Рейнольдс - 17, Торопов - 11, Бако - 7, Беленицкий - 5, Комолов, Лабери, Илюк, Стуленков, Лопатин
Зенит: Спеллмен - 24, Бэйкон - 22, Пойтресс - 14, Хантер - 10, Мун - 9, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Вольхин, Воронцевич

Лучшим в составе казанцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка (четыре попадания из семи с линии трёхочкового броска), сделавший четыре подбора, четыре передачи и два перехвата. Второй по результативности в команде — Тони Тэйлор. На его счету 21 очко, четыре подбора и четыре передачи.

У «Зенита» отличился Омари Спеллмен, набравший 24 очка (три попадания из трёх с трёхочковой линии), сделавший семь подборов, две передачи и один перехват. Также 22 очка (в том числе четыре реализованных трёхочковых броска) на счету Дуэйна Бэйкона.

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