«Зенит» одержал третью победу в Единой лиге, обыграв УНИКС с разницей в три очка

29 сентября на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встретились финалист прошлого сезона УНИКС и петербургский «Зенит». УНИКС уступил в матче со счётом 84:87 (18:21, 28:18, 13:27, 25:21).

Лучшим в составе казанцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 23 очка (четыре попадания из семи с линии трёхочкового броска), сделавший четыре подбора, четыре передачи и два перехвата. Второй по результативности в команде — Тони Тэйлор. На его счету 21 очко, четыре подбора и четыре передачи.

У «Зенита» отличился Омари Спеллмен, набравший 24 очка (три попадания из трёх с трёхочковой линии), сделавший семь подборов, две передачи и один перехват. Также 22 очка (в том числе четыре реализованных трёхочковых броска) на счету Дуэйна Бэйкона.