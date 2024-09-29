Тренер ЦСКА Пистиолис: стоило нам потерять концентрацию, как «Енисей» стал нас наказывать

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победе своих подопечных в игре с красноярским «Енисеем» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21).

«Игра получилась захватывающей, интересной для болельщиков. Соперники действовали собранно и мотивированно. Мы медленно начали, но стали уходить вперёд в третьей четверти, когда провели работу над ошибками.

И всё же, стоило нам потерять концентрацию, «Енисей» стал нас наказывать. Рады этой победе, ведь мы справились с очень хорошим представителем Лиги ВТБ», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.