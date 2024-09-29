«Пока недостаточно только поддержки болельщиков». Тренер «Енисея» — о поражении от ЦСКА

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги поражения в матче Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21).

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку и фантастическую атмосферу, которую они сегодня создали. Это помогло ребятам выйти и уверенно сыграть на площадке. К сожалению, одной атмосферы мало, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, как ЦСКА.

Нужно быть объективными и признать, что они сегодня были лучше. На протяжении всей игры они контролировали результат, контролировали подбор.

Пока нам недостаточно только поддержки болельщиков, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, который заслуженно стал чемпионом в прошлом сезоне», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».