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«Пока недостаточно только поддержки болельщиков». Тренер «Енисея» — о поражении от ЦСКА

«Пока недостаточно только поддержки болельщиков». Тренер «Енисея» — о поражении от ЦСКА
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги поражения в матче Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 82:71 (23:20, 17:16, 20:14, 22:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 82
ЦСКА
Москва
Енисей: Балашов - 13, Долинин - 12, Перевалов - 11, Одиноков - 10, Сандерс - 9, Близнюк - 8, Герасимов - 4, Степанович - 2, Загретдинов - 2, Ведищев, Сонько, Шлегель
ЦСКА: Тримбл - 18, Аврамович - 16, Джекири - 14, Жан-Шарль - 9, Уэйр - 5, Ухов - 5, М'Бай - 5, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Карпенко, Абдулбасиров

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить болельщиков за поддержку и фантастическую атмосферу, которую они сегодня создали. Это помогло ребятам выйти и уверенно сыграть на площадке. К сожалению, одной атмосферы мало, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, как ЦСКА.

Нужно быть объективными и признать, что они сегодня были лучше. На протяжении всей игры они контролировали результат, контролировали подбор.

Пока нам недостаточно только поддержки болельщиков, чтобы справиться с таким сильным оппонентом, который заслуженно стал чемпионом в прошлом сезоне», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

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