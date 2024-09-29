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Кулагин смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Зенитом»

Кулагин смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Зенитом»
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Сегодня, 29 сентября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит». Игра завершилась со счётом 87:84 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что атакующий защитник хозяев Дмитрий Кулагин имел возможность при счёте 84:87 за три-четыре секунды до конца основного времени встречи сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время, однако Кулагин всё же промахнулся.

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Отметим, что сам баскетболист в общей сложности провёл на площадке 34 минуты, набрав суммарно 23 очка (9 из 14 с игры, где четыре из семи — трёхочковые), четыре подбора и столько же результативных передач.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 23, Тэйлор - 21, Рейнольдс - 17, Торопов - 11, Бако - 7, Беленицкий - 5, Комолов, Лабери, Илюк, Стуленков, Лопатин
Зенит: Спеллмен - 24, Бэйкон - 22, Пойтресс - 14, Хантер - 10, Мун - 9, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Вольхин, Воронцевич
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