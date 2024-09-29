Кулагин смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Зенитом»

Сегодня, 29 сентября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит». Игра завершилась со счётом 87:84 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что атакующий защитник хозяев Дмитрий Кулагин имел возможность при счёте 84:87 за три-четыре секунды до конца основного времени встречи сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время, однако Кулагин всё же промахнулся.

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Отметим, что сам баскетболист в общей сложности провёл на площадке 34 минуты, набрав суммарно 23 очка (9 из 14 с игры, где четыре из семи — трёхочковые), четыре подбора и столько же результативных передач.