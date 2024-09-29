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«Парма» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги, разгромив «Астану»

«Парма» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги, разгромив «Астану»
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29 сентября на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» пермский клуб «Парма» в рамках Единой лиги ВТБ принимал команду «Астаны». «Парма» разгромила казахстанский клуб со счётом 95:63 (17:16; 21:18; 31:14; 26:15), одержав первую победу в трёх матчах сезона-2024/2025.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
95 : 63
Астана
Астана
Парма: Хэмм - 21, Нэвелс - 16, Хэмилтон - 14, Захаров - 13, Якушин - 11, Ильницкий - 8, Халтурин - 7, Свинин - 2, Фирсов - 2, Тучков - 1, Чебуркин, Егоров
Астана: Майдекин - 14, Старкс - 13, Мюррэй Бойлс - 13, Утоми - 10, Походяев - 5, Мурзагалиев - 3, Смит - 3, Щербак - 2, Мотовилов, Айткали, Оразбеков

Лучшим игроком в команде «Парма» стал Ройс Хэмм, набравший 21 очко, совершивший шесть подборов и одну передачу. Вторым по результативности стал Гарретт Нэвелс, на счету которого 16 очков, четыре подбора, девять передач и два перехвата.

У «Астаны» лучшим стал Аскар Майдекин, записавший на свой счёт 14 очков, четыре подбора и одну передачу. По 13 очков в составе казахстанского клуба набрали Ти Джей Старкс и Джеймс Мюррэй-Бойлс.

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