«Парма» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги, разгромив «Астану»

29 сентября на стадионе «Молот — имени Виктора Лебедева» пермский клуб «Парма» в рамках Единой лиги ВТБ принимал команду «Астаны». «Парма» разгромила казахстанский клуб со счётом 95:63 (17:16; 21:18; 31:14; 26:15), одержав первую победу в трёх матчах сезона-2024/2025.

Лучшим игроком в команде «Парма» стал Ройс Хэмм, набравший 21 очко, совершивший шесть подборов и одну передачу. Вторым по результативности стал Гарретт Нэвелс, на счету которого 16 очков, четыре подбора, девять передач и два перехвата.

У «Астаны» лучшим стал Аскар Майдекин, записавший на свой счёт 14 очков, четыре подбора и одну передачу. По 13 очков в составе казахстанского клуба набрали Ти Джей Старкс и Джеймс Мюррэй-Бойлс.