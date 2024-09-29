«Локомотив-Кубань» одержал третью победу в сезоне, обыграв МБА-МАИ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 93:85 (37:23, 17:27, 22:18, 17:17) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 14 очков, а также четыре подбора и одна передача. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков. Он набрал 19 очков и сделал девять подборов и одну передачу.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Автодором», игра состоится 2 октября. МБА в этот же день примет дома «Самару».