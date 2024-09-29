«Локомотив-Кубань» одержал третью победу в сезоне, обыграв МБА-МАИ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 93:85 (37:23, 17:27, 22:18, 17:17) в пользу гостей площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Воронов - 15, Трушкин - 14, Певнев - 12, Минченко - 9, Коновалов - 8, Исмаилов - 3, Касаткин - 3, Белоусов - 2, Шейко, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Джонсон - 14, Андерсон - 13, Миллер - 12, Уэйли - 12, Елатонцев - 11, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Квитковских - 9, Емченко - 4, Ведищев, Темиров, Узинский
Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 14 очков, а также четыре подбора и одна передача. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков. Он набрал 19 очков и сделал девять подборов и одну передачу.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Автодором», игра состоится 2 октября. МБА в этот же день примет дома «Самару».
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