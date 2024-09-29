Перасович назвал конкретную причину, по которой УНИКС проиграл «Зениту» в Единой лиге

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на домашней арене уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 84:87.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали всё, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.

Решающей в матче стала третья четверть, за которую УНИКС позволил соперникам набрать 27 очков, в основном — в ситуациях один на один. Именно это переломило ход игры. Ещё мы не имели нужной свежести на этом отрезке встречи, не смогли сохранить ту скорость, которая была на старте, и плохо забивали. Это стало ключевым фактором нашего поражения», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.