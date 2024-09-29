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Перасович назвал конкретную причину, по которой УНИКС проиграл «Зениту» в Единой лиге

Перасович назвал конкретную причину, по которой УНИКС проиграл «Зениту» в Единой лиге
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Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на домашней арене уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 84:87.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 23, Тэйлор - 21, Рейнольдс - 17, Торопов - 11, Бако - 7, Беленицкий - 5, Комолов, Лабери, Илюк, Стуленков, Лопатин
Зенит: Спеллмен - 24, Бэйкон - 22, Пойтресс - 14, Хантер - 10, Мун - 9, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Вольхин, Воронцевич

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали всё, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.

Решающей в матче стала третья четверть, за которую УНИКС позволил соперникам набрать 27 очков, в основном — в ситуациях один на один. Именно это переломило ход игры. Ещё мы не имели нужной свежести на этом отрезке встречи, не смогли сохранить ту скорость, которая была на старте, и плохо забивали. Это стало ключевым фактором нашего поражения», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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