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Портал Yardbarker выделил трёх неожиданных претендентов на MVP в новом сезоне НБА

Портал Yardbarker выделил трёх неожиданных претендентов на MVP в новом сезоне НБА
Энтони Дэвис
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Известное издание Yardbarker опубликовало списки претендентов на титул, ежегодно присуждаемый самому ценному игроку лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) по итогам регулярного сезона, среди которых они выделили трёх, по их мнению, неожиданных лиц:

1. Джа Морант — американский баскетболист, выступающий за команду «Мемфис Гриззлиз». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На драфте НБА 2019 года он был выбран под вторым номером командой «Мемфис Гриззлиз» и играет за них по сей день.

2. Зайон Уильямсон — американский баскетболист, выступающий за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс». Играет в амплуа тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 2019 года под общим первым номером.

3. Энтони Дэвис — американский баскетболист, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Был выбран на драфте НБА 2012 года под общим первым номером командой «Нью-Орлеан Хорнетс». В 2012 году стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (самый юный в истории олимпийский чемпион по баскетболу), а в 2014 году — победителем чемпионата мира в Испании.

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