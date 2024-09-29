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Паскуаль объяснил, почему «Зенит» уступил УНИКСу первую половину матча

Паскуаль объяснил, почему «Зенит» уступил УНИКСу первую половину матча
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:84).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 23, Тэйлор - 21, Рейнольдс - 17, Торопов - 11, Бако - 7, Беленицкий - 5, Комолов, Лабери, Илюк, Стуленков, Лопатин
Зенит: Спеллмен - 24, Бэйкон - 22, Пойтресс - 14, Хантер - 10, Мун - 9, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Вольхин, Воронцевич

«Прежде всего, поздравляю УНИКС по нескольким причинам. Сегодня царила прекрасная атмосфера. К тому же казанцы показали очень хорошую игру в отсутствие травмированных лидеров Маркоса Найта, Девона Акун-Перселла и Александра Платунова. Мы не были удивлены этому и были готовы, поскольку знаем, что УНИКС – одна из сильнейших команд с характером в Лиге.

Соперник хорошо начал матч, они провели отличную вторую четверть, которую мы не сумели проконтролировать и ушли на большой перерыв с отставанием в минус семь. Но в третьем периоде уже мы сыграли прекрасно, были эффективны, контролировали подбор, создали себе важное преимущество. Именно оно стало решающим в игре, несмотря на то, что казанцы были близки к камбэку», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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