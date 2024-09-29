Паскуаль объяснил, почему «Зенит» уступил УНИКСу первую половину матча

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (87:84).

«Прежде всего, поздравляю УНИКС по нескольким причинам. Сегодня царила прекрасная атмосфера. К тому же казанцы показали очень хорошую игру в отсутствие травмированных лидеров Маркоса Найта, Девона Акун-Перселла и Александра Платунова. Мы не были удивлены этому и были готовы, поскольку знаем, что УНИКС – одна из сильнейших команд с характером в Лиге.

Соперник хорошо начал матч, они провели отличную вторую четверть, которую мы не сумели проконтролировать и ушли на большой перерыв с отставанием в минус семь. Но в третьем периоде уже мы сыграли прекрасно, были эффективны, контролировали подбор, создали себе важное преимущество. Именно оно стало решающим в игре, несмотря на то, что казанцы были близки к камбэку», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.