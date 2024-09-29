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Андрей Ведищев назвал главный фактор победы «Локомотива-Кубань» над МБА-МАИ

Андрей Ведищев назвал главный фактор победы «Локомотива-Кубань» над МБА-МАИ
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде обыграла МБА-МАИ со счётом 93:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Воронов - 15, Трушкин - 14, Певнев - 12, Минченко - 9, Коновалов - 8, Исмаилов - 3, Касаткин - 3, Белоусов - 2, Шейко, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Джонсон - 14, Андерсон - 13, Миллер - 12, Уэйли - 12, Елатонцев - 11, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Квитковских - 9, Емченко - 4, Ведищев, Темиров, Узинский

«Я очень доволен, что сегодня мы отдали 34 результативные передачи. Именно хорошее движение мяча я бы назвал главным фактором победы. Счёт не должен вводить в заблуждение. Матч был достаточно сложным. Мы очень неудачно сыграли последние пять минут второй четверти, получили на этом отрезке «-19», пришлось возвращаться в игру, искать настрой.

Перед тройным выездом было очень важно равномерно распределить игровое время, сделать длинную ротацию. Я доволен тем, что мы никого не перегружаем и все игроки остаются в хорошем тонусе. Это именно то, что мы намерены делать и дальше. В чемпионате четыре круга, у нас очень сложная логистика, и весной к плей-офф нам нужна максимально готовая команда.

Причину такой высокой результативности я вижу в хорошей защите. За вторую половину мы дали забить сопернику всего 37 очков — это раскрепостило нападение. Опять же, все выходят на короткое время и стараются за эти минуты максимально себя проявить — это очень важно. Думаю, если бы кто-то у нас играл 30 минут, а кто-то — три или пять, то 127 очков мы бы не набрали», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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