Баскетбольный портал спрогнозировал стартовую пятёрку «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА

Баскетбольный портал Fadeawayworld спрогнозировал стартовый состав «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).
Разыгрывающий защитник
Основной: Стефен Карри
Резерв: Де'Энтони Мелтон, Рис Бикман, Пэт Спенсер
Атакующий защитник
Основной: Брэндин Подзиемски
Резерв: Гэри Пэйтон II, Моузес Муди, Блейк Хинсон
Лёгкий форвард
Основной: Эндрю Уиггинс
Резерв: Бадди Хилд, Линди Уотерс, Кевин Нокс
Тяжёлый форвард
Основной: Жонатан Куминга
Резерв: Кайл Андерсон, Ги Сантос, Джексон Роу
Центр
Основной: Дрэймонд Грин
Резерв: Трэйс Джексон-Дэвис, Кевон Луни, Куинтен Пост
Первый предсезонный матч «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет 6 октября на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».