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Баскетбольный портал спрогнозировал стартовую пятёрку «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА

Баскетбольный портал спрогнозировал стартовую пятёрку «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА
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Баскетбольный портал Fadeawayworld спрогнозировал стартовый состав «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

Разыгрывающий защитник
Основной: Стефен Карри
Резерв: Де'Энтони Мелтон, Рис Бикман, Пэт Спенсер

Атакующий защитник
Основной: Брэндин Подзиемски
Резерв: Гэри Пэйтон II, Моузес Муди, Блейк Хинсон

Лёгкий форвард
Основной: Эндрю Уиггинс
Резерв: Бадди Хилд, Линди Уотерс, Кевин Нокс

Тяжёлый форвард
Основной: Жонатан Куминга
Резерв: Кайл Андерсон, Ги Сантос, Джексон Роу

Центр
Основной: Дрэймонд Грин
Резерв: Трэйс Джексон-Дэвис, Кевон Луни, Куинтен Пост

Первый предсезонный матч «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет 6 октября на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».

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