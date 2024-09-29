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Баскетбольный портал спрогнозировал стартовую пятёрку «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА

Баскетбольный портал Fadeawayworld спрогнозировал стартовый состав «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

Разыгрывающий защитник

Основной: Стефен Карри

Резерв: Де'Энтони Мелтон, Рис Бикман, Пэт Спенсер

Атакующий защитник

Основной: Брэндин Подзиемски

Резерв: Гэри Пэйтон II, Моузес Муди, Блейк Хинсон

Лёгкий форвард

Основной: Эндрю Уиггинс

Резерв: Бадди Хилд, Линди Уотерс, Кевин Нокс

Тяжёлый форвард

Основной: Жонатан Куминга

Резерв: Кайл Андерсон, Ги Сантос, Джексон Роу

Центр

Основной: Дрэймонд Грин

Резерв: Трэйс Джексон-Дэвис, Кевон Луни, Куинтен Пост

Первый предсезонный матч «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет 6 октября на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».