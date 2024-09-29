Член Зала славы на конкретном игроке раскритиковал практику предоставления отдыха в НБА

Титулованный Член Зала славы Джулиус Ирвинг с критикой отнёсся к новой практике предоставления отдыха игрокам в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), которая, по его мнению, губит потенциал игроков и изменила в худшую сторону 33-летнего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Концепция управления нагрузкой сбила меня с толку, потому что Кавай всегда был моим любимцем. В «Сан-Антонио» и «Торонто» я всегда поддерживал его. Но потом появилось это управление нагрузкой.

Он стал играть только в каждой четвёртой игре, и я задумался: что же произошло с моим парнем? Где те 82 игры в сезоне? Он изменился, хотя я провёл с ним не так много времени на праздновании 75-летия НБА. Он просто стал более замкнутым», — приводит слова Ирвинга Fadeawayworld.