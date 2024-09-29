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Результаты всех матчей Единой лиги 29 сентября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 29 сентября, турнирная таблица
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Сегодня, 29 сентября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 29 сентября:

«Енисей» — ЦСКА — 71:82;
УНИКС — «Зенит» — 84:87;
«Парма» — «Астана» — 95:63;
МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 85:93.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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