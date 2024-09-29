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Елатонцев: «Локо» не стал паниковать, когда МБА-МАИ сократила отставание

Елатонцев: «Локо» не стал паниковать, когда МБА-МАИ сократила отставание
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Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев дал комментарий после победы над МБА-МАИ (93:85).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Зубков - 19, Воронов - 15, Трушкин - 14, Певнев - 12, Минченко - 9, Коновалов - 8, Исмаилов - 3, Касаткин - 3, Белоусов - 2, Шейко, Личутин, Огарков
Локомотив-Кубань: Джонсон - 14, Андерсон - 13, Миллер - 12, Уэйли - 12, Елатонцев - 11, Кливленд - 9, Мартюк - 9, Квитковских - 9, Емченко - 4, Ведищев, Темиров, Узинский

«Почему МБА-МАИ сократили отставание во второй четверти? Думаю, соперник нашёл к нам подход в защите, и у нас перестало получаться движение мяча, мы ничего не попадали. Хорошо, что мы нашли ключик, чтобы вскрыть эту защиту, и дальше стали играть как обычно.

За счет чего «Локо» все равно удавалось быть впереди? Мы не стали паниковать, придумывать что-то сверхъестественное. Просто продолжили играть то, что мы умеем. И это принесло результат», — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Локо» начал новый сезон Единой лиги ВТБ с трёх побед подряд. В следующей встрече команда Андрея Ведищева на выезде сыграет с «Автодором».

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