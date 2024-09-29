Елатонцев: «Локо» не стал паниковать, когда МБА-МАИ сократила отставание

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев дал комментарий после победы над МБА-МАИ (93:85).

«Почему МБА-МАИ сократили отставание во второй четверти? Думаю, соперник нашёл к нам подход в защите, и у нас перестало получаться движение мяча, мы ничего не попадали. Хорошо, что мы нашли ключик, чтобы вскрыть эту защиту, и дальше стали играть как обычно.

За счет чего «Локо» все равно удавалось быть впереди? Мы не стали паниковать, придумывать что-то сверхъестественное. Просто продолжили играть то, что мы умеем. И это принесло результат», — сказал Елатонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Локо» начал новый сезон Единой лиги ВТБ с трёх побед подряд. В следующей встрече команда Андрея Ведищева на выезде сыграет с «Автодором».