Скандальная экс-супруга легенды НБА обнародовала фото со своим 23-летним сыном

Ларса Пиппен, скандальная экс-супруга легенды НБА Скотти Пиппена, обнародовала в национальный день сыновей фотографию со Скотти Пиппеном-младшим.

Ларса Пиппен со Скотти Пиппеном-младшим Фото: Личный архив Ларсы Пиппен

«Счастливого Дня сыновей», — подписала снимок в соцсети Ларса.

Ларса после развода со Скотти встречалась с Маркусом Джорданом, сыном бывшего партнёра Пиппена по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Их разница в возрасте составляла 16 лет. Эти отношения вызвали широкий общественный резонанс. Этому способствовала публичность Ларсы и Маркуса. Особенно активна в этом плане бывшая жена Пиппена. Она приобрела свою популярность не только благодаря браку с легендой НБА, а тем, что участвовала в шоу семьи Кардашьян. Впоследствии Пиппен создала собственный бренд, запустила проекты и набрала почти 5 млн подписчиков в социальной сети.

Ларса и Маркус снимались вместе на шоу «Предатели», которое задумано с целью убрать любое изначальное доверие между игроками и каждый играет сам за себя, чтобы выжить и найти предателей. В конце концов, эта пара рассталась.