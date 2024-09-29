Редик выделил важного игрока «Лейкерс» помимо, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Новоиспечённый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выделил японского баскетболиста Руи Хатимуру, играющего на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, который по его мнению способен улучшить защиту и качество подборов в команде.

«Этот игрок играет важную роль в команде, и мы будем продолжать развиваться вместе с ним. Руи — отличный снайпер. Мы хотим, чтобы он бросал трехочковые из угла на постоянной основе. Мы попытаемся усовершенствовать его атакующий подбор. Мы будем требовать от него многого в обороне, особенно по флангам. Этот игрок однозначно будет играть большую роль в этом сезоне», — приводит слова Редика Silverscreenandroll.