Yahoo Sports выделил третьих по значимости игроков НБА в своих командах

Известное издание Yahoo Sports на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал список игроков лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), которые являются третьими по значимости в своих командах:

1. Пол Джордж, «Филадельфия Сиксерс»;

2. Руди Гобер, «Миннесота Тимбервулвз»;

3. Кристапс Порзингис, «Бостон Селтикс»;

4. Чет Холмгрен, «Оклахома-Сити Тандер»;

5. Десмонд Бейн, «Мемфис Гриззлиз»;

6. Эван Мобли, «Кливленд Кавальерс»;

7. Демар Дерозан, «Сакраменто Кингз»;

8. Микал Бриджес, «Нью-Йорк Никс»;

9. Дрэймонд Грин, «Голден Стэйт Уорриорз»;

10. Майлз Тёрнер, «Индиана Пэйсерс»;

11. Крис Миддлтон, «Милуоки Бакс»;

12. Деджонте Мюррей, «Нью-Орлеан Пеликанс»;

13. Фред Ванвлит, «Хьюстон Рокетс»;

14. Брэдли Бил, «Финикс Санз»;

15. Коби Уайт, «Чикаго Буллз»;

16. Джален Джонсон, «Атланта Хоукс»;

17. Брэндон Миллер, «Шарлотт Хорнетс»;

18. Майкл Портер-младший, «Денвер Наггетс»;

19. Клэй Томпсон, «Даллас Маверикс»;

20. Джейлен Саггс, «Орландо Мэджик»;

21. Тайлер Хирроу, «Майами Хит»;

22. Остин Ривз, «Лос-Анджелес Лейкерс»;

23. Ивица Зубац, «Лос-Анджелес Клипперс»;

24. Иммануэль Куикли, «Торонто Рэпторс»;

25. Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»;

26. Малкольм Брогдон, «Вашингтон Уизардс»;

27. Джереми Сохан, «Сан-Антонио Спёрс»;

28. Джон Коллинз, «Юта Джаз»;

29. Джейден Айви, «Детройт Пистонс»;

30. Скут Хендерсон, «Портленд Трэйл Блэйзерс».