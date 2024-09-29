Yahoo Sports выделил третьих по значимости игроков НБА в своих командах

Известное издание Yahoo Sports на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал список игроков лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), которые являются третьими по значимости в своих командах:
1. Пол Джордж, «Филадельфия Сиксерс»;
2. Руди Гобер, «Миннесота Тимбервулвз»;
3. Кристапс Порзингис, «Бостон Селтикс»;
4. Чет Холмгрен, «Оклахома-Сити Тандер»;
5. Десмонд Бейн, «Мемфис Гриззлиз»;
6. Эван Мобли, «Кливленд Кавальерс»;
7. Демар Дерозан, «Сакраменто Кингз»;
8. Микал Бриджес, «Нью-Йорк Никс»;
9. Дрэймонд Грин, «Голден Стэйт Уорриорз»;
10. Майлз Тёрнер, «Индиана Пэйсерс»;
11. Крис Миддлтон, «Милуоки Бакс»;
12. Деджонте Мюррей, «Нью-Орлеан Пеликанс»;
13. Фред Ванвлит, «Хьюстон Рокетс»;
14. Брэдли Бил, «Финикс Санз»;
15. Коби Уайт, «Чикаго Буллз»;
16. Джален Джонсон, «Атланта Хоукс»;
17. Брэндон Миллер, «Шарлотт Хорнетс»;
18. Майкл Портер-младший, «Денвер Наггетс»;
19. Клэй Томпсон, «Даллас Маверикс»;
20. Джейлен Саггс, «Орландо Мэджик»;
21. Тайлер Хирроу, «Майами Хит»;
22. Остин Ривз, «Лос-Анджелес Лейкерс»;
23. Ивица Зубац, «Лос-Анджелес Клипперс»;
24. Иммануэль Куикли, «Торонто Рэпторс»;
25. Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»;
26. Малкольм Брогдон, «Вашингтон Уизардс»;
27. Джереми Сохан, «Сан-Антонио Спёрс»;
28. Джон Коллинз, «Юта Джаз»;
29. Джейден Айви, «Детройт Пистонс»;
30. Скут Хендерсон, «Портленд Трэйл Блэйзерс».