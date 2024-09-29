Назван игрок, который может покинуть «Нью-Йорк» после обмена Карла-Энтони Таунса

«Нью-Йорк Никс» рассматривают возможность обмена 26-летнего центрового Митчелла Робинсона. Об этом сообщает издание Clutchpoints.

Клуб из Нью-Йорка недавно приобрёл у «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса и закрыл проблемную позицию в центре. Робинсон играл за «Никс» с сезона-2020/2021 и пока остаётся единственным игроком из того состава. В прошлом сезоне он набирал в среднем 5,6 очка и 8,5 подбора за игру. Но Робинсон сыграл в прошлом сезоне всего в 31 матче. В общей сложности в четырёх прошлых сезонах 216-сантиметровый баскетболист пропустил из-за травм 125 игр и лишь один раз сыграл в более чем 60 матчах за сезон.

Ранее сообщалось, что он пропустит начало сезона-2024/2025 НБА, так как ещё не восстановился после операции на лодыжке, которую он перенёс в мае прошлого года. Ожидается, что Митчелл не сможет играть до декабря этого года или даже января следующего.

Сообщается, что Робинсоном могут заинтересоваться «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз».