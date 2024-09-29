Форвард «Жальгириса» Брэди Мэнек выбыл из строя до конца октября

БК «Жальгирис» Каунас объявил, что их 26-летний форвард Брэди Мэнек получил травму лодыжки во время тренировки и выбыл из строя на следующие три недели. Ожидается, что он пропустит первые четыре тура Евролиги.

В лучшем случае Мэнек пропустит первые матчи «Жальгириса» с «Барселоной» [дома], а также три выездных с «Олимпиакосом» Пирей, «Виртус Сегафредо» Болонья и «Олимпией» Милан.

В прошлом сезоне Мэнек сыграл 28 матчей Евролиги, набирая в среднем 7,5 очка, 3,4 подбора, 0,6 результативных передачи.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

эСмотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.