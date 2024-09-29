Донован Митчелл: когда мы здоровы, «Кливленд» может претендовать на чемпионство

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал, почему этим летом он продлил на три года контракт со своей командой.
«Когда мы здоровы, то можем претендовать на чемпионство. Я чувствую, что в прошлом году мы сильно выросли во многих отношениях», — приводит слова Митчелла NBA Retweet.
Контракт 28-летнего Митчелла с «Кавальерс» рассчитан на три года, его общая стоимость составляет $ 150 млн.
Донован выступает в «Кливленде» с 2022 года. В минувшем сезоне НБА он принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,1 передачи.
В плей-офф Донован демонстрировал следующие показатели: 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в среднем за матч.