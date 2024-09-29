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Донован Митчелл: когда мы здоровы, «Кливленд» может претендовать на чемпионство

Донован Митчелл: когда мы здоровы, «Кливленд» может претендовать на чемпионство
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал, почему этим летом он продлил на три года контракт со своей командой.

«Когда мы здоровы, то можем претендовать на чемпионство. Я чувствую, что в прошлом году мы сильно выросли во многих отношениях», — приводит слова Митчелла NBA Retweet.

Контракт 28-летнего Митчелла с «Кавальерс» рассчитан на три года, его общая стоимость составляет $ 150 млн.

Донован выступает в «Кливленде» с 2022 года. В минувшем сезоне НБА он принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,1 передачи.

В плей-офф Донован демонстрировал следующие показатели: 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в среднем за матч.

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