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Домантас Сабонис высказался о Демаре Дерозане после его перехода в «Сакраменто»

«Его карьера достойна Зала славы». Сабонис высказался о своём одноклубнике по «Сакраменто»
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис отреагировал на появление в калифорнийском клубе лёгкого форварда Демара Дерозана, который прошлый сезон провёл в составе «Чикаго Буллз».

«Это впечатляюще. Иметь в команде ветерана такого уровня — это то, о чём я давно мечтал. Его карьера достойна Зала славы, и он приносит с собой огромный опыт и интеллект. Я провёл с ним пару недель в Лос-Анджелесе, тренировался в USC (университет Южной Калифорнии. — Прим. «Чемпионата»), и за это время многому научился.

Его присутствие в команде позитивно скажется на всех. Он здесь с правильными намерениями и стремится к победам. Это будет полезно для нас», — приводит слова Сабониса The Sacramento Bee.

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