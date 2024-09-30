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Чемпион НБА вступился за Леонарда и Леброна, обсуждая «управление нагрузкой»

Чемпион НБА вступился за Леонарда и Леброна, обсуждая «управление нагрузкой»
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Антонио Дэниэлс прокомментировал практику предоставления отдыха звёздным баскетболистам.

«Хотя Кавай Леонард часто ассоциируется с понятием «управление нагрузкой», лично я не сразу вспоминаю о нём, когда думаю об этом. Да, можно сказать, что многие обсуждения на эту тему начались с Кавая Леонарда. Однако я никогда не считал, что он пропускает игры без веских причин.

Я согласен с этой мыслью. Но не могу сказать то же самое обо всех игроках. Например, когда речь идёт о других спортсменах, бывает, что они пропускают игры подряд, хотя могли бы играть, и это вызывает у меня вопросы. Тем не менее, есть игроки, которые, на мой взгляд, заслуживают особого подхода к «управлению нагрузкой», и это нормально. Например, Леброн Джеймс.

Я считаю, что он должен иметь возможность регулировать свою нагрузку так, как считает нужным. В его возрасте это вполне оправдано. То же самое касается Кавая Леонарда — учитывая его хроническую травму, он тоже должен иметь возможность управлять своей нагрузкой по своему усмотрению.

Всё просто: не все игроки одинаковы. В НБА никогда не было равных возможностей для всех — и не будет. Игроков оценивают по-разному, и это правильно, потому что каждый из них сталкивается с уникальными обстоятельствами», — заявил Дэниэлс в эфире SiriusXM NBA Radio.

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