«С ним возникли проблемы». Журналист отреагировал на громкий обмен с участием Таунса

Известный североамериканский журналист Билл Симмонс прокомментировал недавний обмен, по итогам которого центровой Карл-Энтони Таунс станет игроком «Нью-Йорк Никс», а Джулиус Рэндл — «Миннесоты Тимбервулвз».

«Кажется, с Рэндлом действительно возникли проблемы в плане командной «химии». Он оказался в команде как бы «пятым колесом» среди игроков из «Вилланова 4» (Джош Харт, Джейлен Брансон, Микал Бриджес и Донте Дивинченцо — все с одного университета. Прим. — «Чемпионата»).

Хотя он входит в топ-50, его недооценивают. Ему приходится играть не на своей привычной позиции, а Брансон постоянно контролирует мяч. Возможно, что-то в этой ситуации им не нравилось», — поделился Симмонс в рамках собственного подкаста.