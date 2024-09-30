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«Проблем не возникло». Марк Кьюбан оценил пребывание Кайри Ирвинга в «Далласе»

«Проблем не возникло». Марк Кьюбан оценил пребывание Кайри Ирвинга в «Далласе»
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Американский бизнесмен и совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался по поводу звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга и его пребывания в стане техасской команды.

«Если вы обратили внимание на сделки, которые заключил Кайри после его прихода к нам, то вы заметили, что проблем не возникло.

И это потому, что мы просто позволяем Кайри быть самим собой. Когда делаешь это, все идёт хорошо», — поделился Кьюбан во время подкаста Шеннона Шарпа.

Отметим, что Ирвинг выступает за «Даллас» с февраля 2023 года. В рамках минувшего розыгрыша плей-офф НБА «Маверикс» проиграли в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-1.

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