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Новичок испанской лиги одержал сенсационную победу над баскетбольным «Реалом»

Новичок испанской лиги одержал сенсационную победу над «Реалом» на последних секундах
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Вчера, 29 сентября, завершился матч в рамках регулярного сезона чемпионата Испании по баскетболу, в котором «Корунья» принимала мадридский «Реал». Игра завершилась со счётом 86:85 в пользу домашней команды.

Видео можно посмотреть на канале ACB в YouTube. Права на видео принадлежат ACB.COM.

Примечательно, что хозяева вплоть до последних секунд проигрывали сопернику с разницей три очка (82:85), тем не менее «Корунья» сумела одержать невероятную победу.

Так, за одну-две секунды до конца основного времени встречи домашняя команда успешно реализовала трёхочковый бросок с нарушением правил.

После чего «Корунья», новичок лиги, реализовала ещё один штрафной бросок, установив окончательный счёт матча — 86:85. В то время как мадридская команда в ответном владении не смогла забить в кольцо.

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