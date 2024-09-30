«Понимаю, что будет болеть». Карасёв отреагировал на травму, полученную в матче с УНИКСом

Лёгкий форвард и новоиспечённый капитан санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал повреждение, которое он получил во время матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который прошёл вчера, 29 сентября, и завершился победой сине-белых-голубых.

— Показалось, что [Михаил] Беленицкий вам ударил по руке. Был ли риск не вернуться обратно на паркет?

— Всегда есть риск, потому что локоть до конца не зажил. Я понимаю, что он будет болеть, поэтому надо как-то играть через боль, стараться делать все, что возможно, — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».