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Сергей Карасёв отреагировал на травму, полученную в матче с УНИКСом

«Понимаю, что будет болеть». Карасёв отреагировал на травму, полученную в матче с УНИКСом
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Лёгкий форвард и новоиспечённый капитан санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал повреждение, которое он получил во время матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который прошёл вчера, 29 сентября, и завершился победой сине-белых-голубых.

— Показалось, что [Михаил] Беленицкий вам ударил по руке. Был ли риск не вернуться обратно на паркет?
— Всегда есть риск, потому что локоть до конца не зажил. Я понимаю, что он будет болеть, поэтому надо как-то играть через боль, стараться делать все, что возможно, — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 87
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 23, Тэйлор - 21, Рейнольдс - 17, Торопов - 11, Бако - 7, Беленицкий - 5, Комолов, Лабери, Илюк, Стуленков, Лопатин
Зенит: Спеллмен - 24, Бэйкон - 22, Пойтресс - 14, Хантер - 10, Мун - 9, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Щербенев, Захаров, Карасёв, Вольхин, Воронцевич
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