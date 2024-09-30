Баскетболист во время матча сломал кольцо, его фиксировали деревянными брусками

Вчера, 29 сентября, завершился финальный матч в рамках Суперкубка Греции по баскетболу, в котором между собой сыграли пирейский «Олимпиакос» и афинский «Панатинаикос». Игра завершилась со счётом 86:85 в пользу «Олимпиакоса».

Забавный момент произошёл в середине первой четверти после того, как центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт исполнил бросок сверху, по итогам которого баскетбольное кольцо вышло из строя.

Момент со сломанным кольцом Фото: Кадр из трансляции

Как итог, пауза продлилась в течение 30 минут, а само кольцо решили зафиксировать с помощью деревянных брусков. Отметим, что самым результативным в составе победителей стал форвард Александар Везенков, набравший 20 очков.