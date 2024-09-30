Кандидат в президенты США Камала Харрис встретилась с экс-игроками НБА

Кандидат в президенты США Камала Харрис приняла участие в подкасте All the Smoke, авторами которого являются бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс и Стивен Джексон.

Примечательно, что оба, помимо прочего, представляли «Голден Стэйт Уорриорз», в то время как Харрис занимала должность окружного прокурора Сан-Франциско.

Фото: All the Smoke

Пресс-служба подкаста ранее сообщала, что речь во время разговора с Камалой заходила о расовой идентичности, жестокости полиции и многом другом. Интервью продолжалось почти час. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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