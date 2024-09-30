Женщина-тренер получила важную должность в «Лейкерс»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заключит контракт с Ванессой Брукс.

Как рассказал на своей странице в социальных сетях инсайдер Йован Буха, в калифорнийской команде женщина получит должность главного спортивного тренера и старшего физиотерапевта. Ранее Брукс работала в «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик выделил японского баскетболиста Руи Хатимуру, играющего на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Как считает специалист, японец способен улучшить защиту, а также качество подборов в команде.

Главные спортивные новости дня: