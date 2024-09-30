Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женщина-тренер получила важную должность в «Лейкерс»

Женщина-тренер получила важную должность в «Лейкерс»
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заключит контракт с Ванессой Брукс.

Как рассказал на своей странице в социальных сетях инсайдер Йован Буха, в калифорнийской команде женщина получит должность главного спортивного тренера и старшего физиотерапевта. Ранее Брукс работала в «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик выделил японского баскетболиста Руи Хатимуру, играющего на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Как считает специалист, японец способен улучшить защиту, а также качество подборов в команде.

Сейчас читают:
Редик выделил важного игрока «Лейкерс», помимо Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android