Актёр Бен Стиллер обратился к игроку, который покинет «Нью-Йорк» из-за обмена Таунса

Популярный голливудский актёр Бен Стиллер поддержал тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, который в результате недавнего обмена перешёл из клуба «Нью-Йорк Никс» в «Миннесоту Тимбервулвз».

«Джулиус Рэндл вынес «Никс» на своей спине, когда перешёл сюда. Вернул команде победы. Он пережил здесь взлёты и падения, но фанаты иногда были с ним строги.

Кто знает, каково это — выдерживать такое давление. Я бы не хотел столкнуться с чем-то подобным. Но он выдержал. Несмотря на всё это, его преданность сообществу и команде была и остаётся неоспоримой.

Я благодарен за то время, что он провёл здесь. Он игрок уровня Матча всех звёзд, и нам повезло, что он был с нами. Желаю ему всего наилучшего в «Миннесоте», он привнесёт этой команде много жёсткости, упорства и преданности», — написал Стиллер на своей странице в социальных сетях.

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