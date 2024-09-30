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Джейсон Тейтум рассказал, что его мотивирует, упомянув Ларри Бёрда

Тейтум раскрыл источник своей мотивации, сославшись на легендарного игрока «Бостона»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс», действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Джейсон Тейтум высказался о легендарном игроке «Бостона» и члене Зала славы баскетбола Ларри Бёрде.

«Меня мотивирует то, что Ларри Бёрд — лучший игрок, когда-либо носивший форму «Селтикс». Будь то его средние 30 очков за сезон или 60-очковая игра — иногда просто осознание того, что я упоминаюсь в одном ряду с ним по рекордам и достижениям, вдохновляет меня», — приводит слова Тейтума NBC Sports Boston.

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