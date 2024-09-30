ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с 65-летием

Московский ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с днём рождения. Сегодня, 30 сентября, итальянскому специалисту исполнилось 65 лет. Этторе дважды работал в ЦСКА: с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. В настоящий момент Мессина возглавляет «Милан».
«Сегодня исполнилось 65 лет легендарному тренеру Этторе Мессине! В качестве главного тренера красно-синих Этторе стал:
двукратным чемпионом Евролиги;
шестикратным чемпионом России;
двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ;
двукратным обладателем Кубка России.
Поздравляем Этторе с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи, успехов и новых больших побед!» — говорится в сообщении армейцев.