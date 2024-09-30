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ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с 65-летием

Московский ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с днём рождения. Сегодня, 30 сентября, итальянскому специалисту исполнилось 65 лет. Этторе дважды работал в ЦСКА: с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. В настоящий момент Мессина возглавляет «Милан».

«Сегодня исполнилось 65 лет легендарному тренеру Этторе Мессине! В качестве главного тренера красно-синих Этторе стал:

двукратным чемпионом Евролиги;

шестикратным чемпионом России;

двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ;

двукратным обладателем Кубка России.

Поздравляем Этторе с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи, успехов и новых больших побед!» — говорится в сообщении армейцев.

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