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ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с 65-летием

ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с 65-летием
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Московский ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Этторе Мессину с днём рождения. Сегодня, 30 сентября, итальянскому специалисту исполнилось 65 лет. Этторе дважды работал в ЦСКА: с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. В настоящий момент Мессина возглавляет «Милан».

«Сегодня исполнилось 65 лет легендарному тренеру Этторе Мессине! В качестве главного тренера красно-синих Этторе стал:

двукратным чемпионом Евролиги;
шестикратным чемпионом России;
двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ;
двукратным обладателем Кубка России.

Поздравляем Этторе с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, радостных моментов, удачи, успехов и новых больших побед!» — говорится в сообщении армейцев.

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