Легенда НБА с пониманием относится к резкому заявлению Эдвардса об эпохах и Джордане

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1983 года в составе «Филадельфии Сиксерс» Джулиус Ирвинг высказался о резонансных словах атакующего защитника и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о том, что в прошлых эпохах только Майкл Джордан являлся самым умелым баскетболистом.

«Да ладно, чувак. Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Оскар Робертсон и Элджин Бэйлор — последний из них мой любимчик. Мой личный фаворит — это Элджин Бэйлор и Джерри Уэст. Если бы вы просто взяли этих пятерых и поставили Энтони Эдвардса на площадку с ними или как-то иначе, он бы изменил своё мнение. Он уверен в себе, но он действительно хорош. Мне нравится смотреть, как он играет. Он ведь из Джорджии, верно? Насколько я знаю, он учился там год или два.

Он из Джорджии, и поэтому у него нет опыта игры в городском баскетболе, как у тех, кто из Нью-Йорка или Вашингтона. У таких игроков больше уважения, потому что они видят больше соперников, равных себе по уровню. У него не было такого опыта в школе или колледже, где бы он сталкивался с игроками лучше его», — поделился Ирвинг во время подкаста Come and talk 2 me.