Гомельский прояснил свои слова, что «Даллас» не станет чемпионом НБА, пока там Дончич

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский конкретизировал своё давнее высказывание относительно словенского разыгрывающего Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». Ранее Гомельский говорил, что команда не станет чемпионом НБА, пока Дончич находится в её составе.

«Правильно ли понимаю — вы считаете, что клуб, за который играет Лука Дончич, никогда не станет чемпионом НБА?» — поинтересовались у специалиста.

«Дело не в Луке, а в том, с кем Дончич выходит на площадку. В «Далласе» не хватает умелых форвардов, которые могли бы взять на себя и набор очков, и стабильную защиту с подстраховкой», — ответил Гомельский.

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