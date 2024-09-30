Турецкий тренер Эргин Атаман сделал решительное заявление

Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман после поражения команды в финале Суперкубка Греции выступил с заявлением. Турецкий специалист выразил уверенность, что его коллектив сможет побороться за победу в Евролиге и чемпионате Греции. В финале Суперкубка Греции «Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу» – 85:86.

«Будьте готовы к титулам Евролиги и чемпионата Греции. В конце концов мы победим», — приводит слова Атамана Eurohoops со ссылкой на ERT.

«Игра была напряжённой, но качество было плохим. Мы не показали хорошего баскетбола. В любом случае мы рвались к победе и проиграли игру с разницей в одно очко», — высказался Эргин по поводу матча с «Олимпиакосом».

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