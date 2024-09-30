Карри высказался о гольфисте, отпраздновавшем победу его фирменным жестом

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал решение южнокорейского гольфиста Ким Си У отпраздновать победу его фирменным жестом (спокойной ночи) на недавних соревнованиях.
«Я ценю твою энергию и любовь, Ким», — написал Карри на своей странице в социальных сетях.
Когда у Си У спросили, почему он праздновал триумф жестом Стефена, южнокореец ответил, что Карри является его любимым игроком НБА.
Ранее баскетбольный портал Fadeaway World спрогнозировал стартовый состав «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
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