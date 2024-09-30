Российский хоккеист Матвей Мичков поиграл с баскетбольным мячом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков поупражнялся в игре с баскетбольным мячом. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба НХЛ.

Фото: https://x.com/NHL

Фото: https://x.com/NHL

Отметим, что россиянин отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в трёх предсезонных играх.

Ранее капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье прояснил своё решение заступиться за Мичкова во время встречи с «Бостоном» (3:2 ОТ). Защитник «Брюинз» Билли Суизи пытался спровоцировать россиянина на драку, но за него вступился опытный Кутюрье.

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