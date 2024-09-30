Владимир Гомельский указал на слабое место ЦСКА при игре в атаке

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 82:71. Как считает Гомельский, главный тренер «Енисея» Йовица Арсич мог дать указание играть в защите очень жёстко, но это не сработало. По мнению Владимира, ЦСКА против жёсткой обороны играет нерезультативно.

«Первый матч проходил в Красноярске. Я не могу сказать, что это была уверенная победа ЦСКА. Енисей заставил поволноваться. Очень неплохое впечатление произвели Сергей Балашов, который, наверное, лучший матч в этом сезоне провёл, Тимофей Герасимов, Виктор Сандерс.

В ЦСКА наибольший вклад в победу внесли игроки задней линии: Мело Тримбл, который набрал 19 очков, Алекса Аврамович — 18 очков и уйма голевых передач. У меня, кстати, сложилось впечатление, что тренер «Енисея» Арсич дал указание играть в защите очень жёстко, понимая, что ЦСКА против жёсткой обороны играет нерезультативно. Однако привело это к обратному эффекту. Слишком много фолов у лидеров «Енисея», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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