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Сборная Израиля определилась со страной, в которой проведёт домашние матчи

Сборная Израиля определилась со страной, в которой проведёт домашние матчи
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Национальная команда Израиля, исходя из соображений безопасности, приняла решение провести ближайшие домашние матчи в Риге (Латвия). Об этом информирует пресс-служба сборной.

Сборной Израиля предстоит сыграть две встречи с национальной командой Украины в рамках квалификации Евробаскета-2025: первый матч запланирован на 22 ноября, а вторая встреча состоится 25 ноября. Ожидается, что обе игры пройдут в латвийской столице.

В настоящий момент Израиль проводит военные действия в секторе Газа и Ливане.

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