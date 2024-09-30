Экс-жена Пиппена, встречавшаяся с сыном Джордана, раскрыла, с кем готова иметь отношения

Ларса Пиппен, скандальная экс-супруга легенды НБА Скотти Пиппена, призналась, что открыта для новых отношений. Женщина призналась, что готова построить отношения с непубличной фигурой. Ранее Ларса встречалась с Маркусом Джорданом – сыном прославленного игрока НБА Майклом Джорданом. Их разница в возрасте составляла 16 лет. Отношения вызвали широкий общественный резонанс.

«Готова ли ты встречаться с кем-то, кто не является знаменитым?» — поинтересовались у Пиппен на её странице в социальных сетях.

«Да», — ответила Ларса.

Ранее Ларса обнародовала фото со своим 23-летним сыном.

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