Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас объяснил, как фирма Nike выбирает баскетболистов для подписания контракта.

«Видел, как многие люди говорили: «Удивительно, что Купер Флэгг не подписал контракт с Nike. Должно быть, они знают больше, чем New Balance». Послушайте, когда в Nike хотят чего-то, то они добиваются этого. Если бы у них было желание получить Купера, то парни из New Balance не смогли бы ничего противопоставить им, чтобы остановить их.

Если в Nike уже видят, что вы станете частью франшизы, то сделают невероятное предложение, от которого невозможно будет отказаться. Однако, к сожалению, Купер относится к той же категории игроков, что и Йокич с Эмбиидом. Nike не заинтересована в больших парнях», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.