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Член Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо скончался в возрасте 58 лет

Конголезский легендарный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении 18 сезонов, Дикембе Мутомбо скончался в возрасте 58 лет.

Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Мутомбо умер после длительной борьбы с раком мозга.

Мутомбо выступал за команды «Денвер Наггетс», «Атланта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс»), «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». Считается мастером блок-шотов и одним из лучших защитников.

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Дикембе четыре раза становился лучшим оборонительным игроком НБА, восемь раз участвовал в Матче всех звёзд НБА, шесть раз включался в сборные всех звёзд защиты и три раза – в сборные всех звёзд НБА.

10 января 2007 года занял второе место в НБА по общему количеству блок-шотов за карьеру. После окончания карьеры на счету Мутомбо 3289 блок-шотов, у идущего третьим Карима Абдул-Джаббара — 3189. Возглавляет рейтинг Хаким Оладжьювон — 3830 блок-шота.

В 2009 году, будучи игроком «Хьюстона», после травмы колена, полученной в матче серии плей-офф с «Портленд Блэйзерс», Мутомбо объявил о завершении баскетбольной карьеры.