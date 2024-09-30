«Учи английский». Лука Дончич потроллил одноклубника-американца за грамматическую ошибку

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Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич потроллил своего товарища по команде американского центрового Дерека Лайвли за грамматическую ошибку в посте.

«Это не чушь собачья, но я кловер парень (Дерек ошибся, написав в оригинале Klover boy. Лайвли имел в виду, что он подобен клеверу, который, согласно западной культуре, приносит удачу. Поэтому в оригинале правильное написание должно быть следующим: Clover boy. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Дерек на своей странице в социальных сетях.

Данную ошибку заметил Лука и не упустил момента подшутить над ним.

«Любимый, время учить английский», — написал Дончич в комментариях к посту Дерека.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Лайвли принял участие в 55 играх. В среднем за встречу он набирал 8,8 очка, делал 6,9 подбора и отдавал 1,1 передачи.