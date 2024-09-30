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Назван официальный рост и вес Виктора Вембаньямы перед новым сезоном НБА

Назван официальный рост и вес Виктора Вембаньямы перед новым сезоном НБА
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Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» объявила официальный рост и вес звёздного французского игрока Виктора Вембаньямы, который проведёт свой второй сезон в североамериканской лиге.

Рост Вембаньямы составил 222,5 см, а вес 106,5 кг.

Виктор был выбран под первым номером драфта в 2023 году клубом «Спёрс». В своём первом сезоне Вембаньяма в 20 лет и 1 месяц стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим файв-бай-файв (пять+ очков, пять+ подборов, пять+ передач, пять+ перехватов, пять+ блок-шотов за игру). Он стал вторым в истории НБА игроком после Майкла Джордана, кто делал по пять перехватов и блок-шотов в двух матчах подряд.

На Олимпийских играх — 2024 Вембаньяма завоевал серебряную медаль в составе сборной Франции.

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