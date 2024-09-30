Леброн Джеймс раскрыл, какой совет он дал Бронни перед началом предстоящего сезона

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскрыл, какой совет дал своему сыну Бронни перед началом предстоящего сезона-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Главное, что я ему сказал, — оставаться сосредоточенным и быть самим собой. Я иду по этому пути более двух десятилетий и могу помочь ему раскрыть свои уникальные способности. Рад быть рядом с ним, как товарищ и как отец. Помимо карьеры, мой главный жизненный совет — наслаждаться путешествием и веселиться», — приводит слова Леброна портал Sports Illustrated.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.