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Леброн Джеймс раскрыл, какой совет он дал Бронни перед началом предстоящего сезона

Леброн Джеймс раскрыл, какой совет он дал Бронни перед началом предстоящего сезона
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскрыл, какой совет дал своему сыну Бронни перед началом предстоящего сезона-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Главное, что я ему сказал, — оставаться сосредоточенным и быть самим собой. Я иду по этому пути более двух десятилетий и могу помочь ему раскрыть свои уникальные способности. Рад быть рядом с ним, как товарищ и как отец. Помимо карьеры, мой главный жизненный совет — наслаждаться путешествием и веселиться», — приводит слова Леброна портал Sports Illustrated.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.

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